BERITA UTAMA

Bumi Resources Catatkan Rugi Bersih US$ 315,5 Juta

PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 315,5 juta sepanjang 2016, meningkat dibanding rugi bersih tahun sebelumnya US$ 45,1 juta. Sementara pendapatan perseroan tercatat sebesar US$ 2,1 juta, turun 83,2% dibandingkan 2015 sebesar US$ 12,5 juta.

Berita Utama Lainnya

Victoria Manajemen Investasi Sasar AUM Rp 2 Triliun

Presiden Minta Persoalan Politik dan Agama Dipisahkan

Jatuh Cinta pada Bisnis Properti

Bank Mandiri Dukung Pelatihan Komputer bagi TKI